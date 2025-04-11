Олег Мельниченко обсудил с Алексеем Костиным развитие Заречного Общество

Пенза, 11 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с главой Заречного Алексеем Костиным развитие города.

Фото: T.me/omelnichenko

«Развитие Заречного обсудил с главой города Алексеем Владимировичем Костиным. Подготовлен план расширения территории опережающего развития. Ожидаются 18 новых резидентов и 135 га новых промышленных площадок. Прорывным шагом станет использование собственных газовых электростанций для выработки тепла и электричества. Сегодня по этому пути идет ряд наших крупных предприятий», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 11 апреля.

По его словам, в нормативное состояние приведено 85% дорог Заречного.

«По моему поручению за счет средств областного бюджета реконструирован стадион возле школы №222. На очереди благоустройство сквера имени Демакова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — отметил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и дополнительному образованию детей и молодежи.

«Нацелил на активное продвижение в школах занятий самбо», — сообщил губернатор.

«Важно, что развитие ЗАТО поддерживает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. Сегодня в городе реализуются те договоренности, которые мы достигли во время личной встречи в прошлом году», — написал Олег Мельниченко.