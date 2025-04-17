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Олег Мельниченко в Курской области навестил бойцов полка, сформированного в Пензенской области

17:38 | 17.04.2025 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Курскую область навестил бойцов 1220-го мотострелкового полка, сформированного в Пензенской области, ознакомился с бытовыми условиями и вручил региональные награды.

Олег Мельниченко в Курской области навестил бойцов полка, сформированного в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Навестил бойцов, оберегающих рубежи России в Курской области. 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии формировался в Пензенской области, 70% его личного состава — наши земляки. Вместе с ними воюют жители Ульяновской области и Башкирии. Ребята несут службу на суджанском направлении, участвовали в боях с украинскими нацистами при Малой Локне. Президент назвал их в числе подразделений, проявивших себя наилучшим образом. Полк уничтожил до 400 человек живой силы противника и порядка 60 боевых бронированных машин», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 17 апреля.

Он отметил, что за время службы за проявленный героизм более 200 бойцов награждены государственными наградами, в числе которых — «Золотая Звезда» Героя России, шесть орденов Мужества и 83 медали «За отвагу», 645 человек удостоены ведомственных наград Минобороны РФ, более 100 — региональных наград.

«Гордимся мужеством и стойкостью земляков и ждем их возвращения домой с победой!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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