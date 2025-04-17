Олег Мельниченко и Александр Хинштейн обсудили вопросы помощи Курской области Общество

Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили вопросы помощи приграничному региону.

Фото: T.me/omelnichenko

«Провел рабочую встречу с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Обсудили первоочередные вопросы помощи региону. Гуманитарные грузы курянам мы начали отправлять сразу, как только их коснулись атаки ВСУ. Наш долг — быть в тяжелое время не просто рядом, а вместе. Поэтому Пензенская область также откликнулась на просьбу помочь привести в порядок захоронения советских воинов и восстановить посвященные Великой Отечественной войне мемориалы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 17 апреля.

«Ко Дню Победы при нашей поддержке на священной курской земле, где наши деды и прадеды окончательно сломали хребет военной машине Третьего рейха, восстановят 21 памятник. За эту землю боролись и пензенцы — тут захоронено 756 воинов – уроженцев нашего края, в том числе полный кавалер ордена Славы Иван Семенович Липилин, два Героя Советского Союза Николай Максимович Дьяконов и Николай Матвеевич Бубнов. Подвиги советских защитников — наша память, которую мы сохраним вместе», — добавил глава региона.