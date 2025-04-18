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«Ростелеком» провел для пензенских студентов пробный «Диктант Победы»

12:10 | 18.04.2025 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Пензенские студенты в ходе встречи, состоявшейся в офисе компании «Ростелеком», познакомились со специальным разделом «Диктант Победы» на образовательной платформе «Лицей», после чего прошли пробное тестирование, в ходе которого ответили на 25 вопросов о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

«Ростелеком» провел для пензенских студентов пробный «Диктант Победы»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Спикерами выступили директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, заведующая городской библиотекой №2 Кристина Сильнова и представитель «Движения первых» Юлия Панкратенкова.

По словам Василия Русакова, видеокурс, размещенный на образовательной платформе, будет полезен тем, кто хочет глубже понять историю страны.

«После каждой темы есть краткий конспект и проверочные задания, чтобы лучше усвоить материал», — сказал он.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», видеоуроки, конспекты и пробные тестирования в разделе «Диктант Победы» на платформе «Лицей» помогут подготовиться к одноименной международной исторической акции.

«Материалы доступны бесплатно и без регистрации», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что пользователи могут пройти пять пробных вариантов диктанта прошлых лет и оценить свой уровень знаний.

«Международная историческая акция состоится 25 апреля», — напоминается в тексте.


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