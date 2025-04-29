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В Пензу поступили первые новые автобусы «МАЗ»

18:29 | 29.04.2025 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Первая партия новых автобусов «МАЗ» прибыла в Пензу, всего до конца мая в регион поступит 60 машин. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензу поступили первые новые автобусы «МАЗ»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Пока нахожусь в Ташкенте, в Пензу прибыли первые из 60 автобусов, которые наши крупные перевозчики закупили у надежного производителя — «Минского автомобильного завода». Соглашение об их приобретении было подписано в Беларуси во время посещения нашей делегацией «МАЗа». [...] Все 60 новых машин партиями будут прибывать в Пензу в течение мая», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 29 апреля.

Он отметил, что автобусы работают на природном газе, могут перевозить до 110 человек, адаптированы для маломобильных граждан.

«Есть климат-контроль, также оборудуем салоны системой видеонаблюдения, автоинформаторами и системой ГЛОНАСС», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что новые автобусы выйдут на наиболее востребованные маршруты №54, №130 и №70, часть высвободившихся машин продолжит работать на других направлениях, где есть потребность в большом классе автобусов.


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