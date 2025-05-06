Олег Мельниченко осмотрел выставку, посвященную Василию Бочкареву Общество

Пенза, 6 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел выставку, посвященную Василию Бочкареву, который руководил регионом на протяжении 17 лет — с 1998-го по май 2015 года.

Фото: T.me/omelnichenko

«В новой школе №80 Пензы, которая носит имя Василия Кузьмича Бочкарева, к 76-летию со дня его рождения в рамках проекта «Земляки» открыта новая выставка. Больше узнать о первом губернаторе Пензенской области предлагается через высказывания людей, знавших его и работавших вместе с ним. Экспозицию сделали интерактивной, как нравится молодежи — с QR-кодами. Так можно получить больше информации. Очень важно, чтобы пензенцы помнили огромный вклад Василия Кузьмича в развитие родного региона, чтобы не было фальсификации нашей истории», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 5 мая.

«Пообщался со старшеклассниками. Во многом ребят интересует опыт управления регионом, потому что в будущем они сами хотят влиять на его развитие. Поддержал инициативу учащихся организовать посвященную памяти Василия Кузьмича ежегодную научно-просветительскую конференцию», — сообщил губернатор.