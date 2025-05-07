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Регалии почетного гражданина Пензы вручены участнику Великой Отечественной войны Юрию Акимову

16:04 | 07.05.2025 | Общество

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Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. Регалии почетного гражданина Пензы вручены участнику Великой Отечественной войны Юрию Акимову в преддверии празднования 80-летия Победы.

Регалии почетного гражданина Пензы вручены участнику Великой Отечественной войны Юрию Акимову

Фото: Pgduma.ru

Торжественная церемония состоялась во дворе многоквартирного дома, в котором живет ветеран, в минувший вторник, 6 мая.

Участие в мероприятии приняли губернатор Олег Мельниченко, депутат Госдумы Дмитрий Каденков, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев и глава Пензы Олег Денисов.

В присутствии родственников и соседей Юрию Акимову вручили удостоверение, свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы», ленту почета и нагрудный знак.

Подарком для ветерана стало выступление, подготовленное концертной бригадой «Ласточки Победы».

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Как сообщается на сайте пензенской гордумы, Юрий Акимов был призван в пограничные войска в 1944 году. Служил в Литве, Пруссии, освобождал приграничные районы от вражеских бандформирований. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За боевые заслуги».

После войны окончил пограничное училище и был направлен в Закавказский пограничный округ, где служил оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником отдела погранотряда. С 1967 по 1969 годы служил начальником особого отдела на Даманском полуострове.

В 1969 году вернулся в Пензу, служил начальником особого отдела КГБ СССР Пензенского гарнизона. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».


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