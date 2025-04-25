25 участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы» Общество

Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено 25 участникам Великой Отечественной войны. Соответствующие решения приняты в ходе 10-й очередной сессии Пензенской городской думы, которая состоялась в пятницу, 25 апреля.

Фото: Pgduma.ru

Как отмечается на сайте представительного органа муниципального образования, народные избранники проголосовали единогласно.

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За мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, звания «Почетный гражданин города Пензы» удостоены: Иван Абрамов, Иван Изосин, Михаил Абрамов, Юрий Акимов, Мария Аксенова, Владимир Бутуров, Николай Комраков, Нина Коноплева, Эльвира Королева, Татьяна Клушина, Анна Кулакова, Александра Лазарева, Хайрулла Манюров, Николай Медведев, Анастасия Никитина, Владимир Панин, Николай Пархоменко, Михаил Пахомов, Валентина Рытова, Алексей Селиванов, Федор Степанов, Александр Степахин, Николай Тащаев, Анатолий Шишкин и Екатерина Юркова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 марта в ходе 9-й очередной сессии пензенской гордумы звание «Почетный гражданин города Пензы» было присвоено участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Виктору Городнову.