Здание гостиницы-долгостроя «Интурист» в центре Пензы демонтируют Общество

Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Работы по демонтажу гостиницы-долгостроя «Интурист» в центре Пензы будут начаты в июне. Об этом генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол проинформировал губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Это сооружение очень долго строилось и никогда не эксплуатировалось, с 1980-х годов оно стоит и никак не украшает центр города. [...] Сейчас наша команда вместе с двумя архитектурными бюро работает над концепцией развития застройки этой зоны. Параллельно в июне мы приступаем к демонтажу здания «Интуриста», это займет несколько месяцев», — сообщил Сергей Лисовол главе региона во время посещения нового жилого комплекса на улице Революционной в понедельник, 19 мая.

По его словам, концепцию развития данной территории намечено представить ко Дню строителя.

Комментируя планы застройщика, Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что «эти развалины нужно из центра города убирать».

«Они должны остаться в прошлом. Горожанам нужна современная застройка, которая украсит Пензу», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.