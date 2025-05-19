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Здание гостиницы-долгостроя «Интурист» в центре Пензы демонтируют

14:59 | 19.05.2025 | Общество

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Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Работы по демонтажу гостиницы-долгостроя «Интурист» в центре Пензы будут начаты в июне. Об этом генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол проинформировал губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Здание гостиницы-долгостроя «Интурист» в центре Пензы демонтируют

Фото: Pnzreg.ru

«Это сооружение очень долго строилось и никогда не эксплуатировалось, с 1980-х годов оно стоит и никак не украшает центр города. [...] Сейчас наша команда вместе с двумя архитектурными бюро работает над концепцией развития застройки этой зоны. Параллельно в июне мы приступаем к демонтажу здания «Интуриста», это займет несколько месяцев», — сообщил Сергей Лисовол главе региона во время посещения нового жилого комплекса на улице Революционной в понедельник, 19 мая.

По его словам, концепцию развития данной территории намечено представить ко Дню строителя.

Комментируя планы застройщика, Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что «эти развалины нужно из центра города убирать».

«Они должны остаться в прошлом. Горожанам нужна современная застройка, которая украсит Пензу», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.


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