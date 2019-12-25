Подготовлен проект, предусматривающий ввод в эксплуатацию гостиницы-долгостроя в Пензе Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Проект, предусматривающий выполнение работ, направленных на ввод в эксплуатацию многоэтажного здания, известного жителям Пензы как гостиница «Интурист», подготовлен силами собственника. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, не уточнив при этом, кому в настоящее время принадлежит долгострой.

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«Я два раза встречался с собственником этого объекта, который находится в Москве. [...] Мы договорились, что он будет восстанавливать и вводить объект в эксплуатацию. Он попросил дополнительную землю вокруг этой гостиницы для того, чтобы [...] интегрировать и стоянку подземную, и кафе, и детское кафе. Они проект этот, как мне по телефону сказали, завершили, он проходит экспертизу», — пояснил Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 25 декабря.

Глава региона добавил, что очередная встреча с владельцем здания состоится после Нового года, поскольку в настоящее время бизнесмен находится за пределами России.

«Я очень надеюсь, что в следующем году он «зайдет» на достройку этого объекта и в течение полутора лет завершит строительство», — сказал Иван Белозерцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2017 года губернатор Иван Белозерцев и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян обсудили судьбу долгостроя в центре Пензы. Детали переговоров тогда озвучены не были, но в пресс-службе регионального правительства отметили, что «стороны пришли к взаимопониманию».

В июне того же года генеральный директор компании «Арвест» Арам Едигарян представил Ивану Белозерцеву несколько вариантов дизайна фасада, а также архитектурные решения реконструкции здания гостиницы, разработанных по заданию ГК «Ташир». По окончании встречи губернатор дал ряд поручений, направленных на оказание содействия в реализации проекта по завершению строительства, но работы на объекте так и не были возобновлены.