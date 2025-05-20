Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы Общество

Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы, который отмечается 20 мая.

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«Этот праздник призван увековечить подвиг пензенцев, ковавших победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Именно в это время наш город превратился в крупный промышленный центр, поставляя на фронт все необходимое. На пензенских заводах производили реактивные установки «Катюша», приборы управления для военной техники, узлы и агрегаты для истребителей, мины и взрыватели. Каждый четвертый снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен в Пензе», — отметил глава региона.

Он напомнил, что заводчане — труженики комсомольских бригад, женщины, пожилые люди — работали по две-три смены, ночевали в цехах, терпели голод и холод ради приближения Победы.

«Мы с благодарностью храним память о подвиге жителей города трудовой доблести. Стремимся быть достойными продолжателями поколения победителей. Делаем все, чтобы наш родной город развивался и процветал. Желаю жителям Пензы крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и во всех начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.