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Олег Мельниченко дал ряд поручений по ремонту дорог в Пензе

15:02 | 20.05.2025 | Общество

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал ряд поручений, связанных с ремонтом дорог в Пензе.

Олег Мельниченко дал ряд поручений по ремонту дорог в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Соцопросы показывают, что одна из важных тем для жителей Пензы — состояние дорожно-уличной сети. На заседании регионального правительства обсудили текущий ремонт. В этом году «Пензавтодор» приведет в порядок 25 участков, или более 250 тыс. кв. метров дорог и тротуаров. Работы на улице Новоселов в микрорайоне Заря поручил вести параллельно с организацией там освещения», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 20 мая.

Он добавил, что ресурсоснабжающим организациям необходимо на 124 участках восстановить нарушенное после вскрышных работ дорожное покрытие.

«Поручил для ускорения темпа увеличить количество восстановительных бригад. Надо успеть до праздников — Дня России и Дня города Пензы», — сообщил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, он потребовал еженедельно направлять главе Минстроя Пензенской области Александру Гришаеву доклад о ходе дорожного ремонта.

«Также максимально быстро надо завершить строительство дороги между улицами Антонова и Измайлова, чтобы разгрузить основные магистрали. Сейчас, когда идет реконструкция путепровода, это особенно важно. По плану работы должны быть завершены к 30 июня», — написал глава региона.


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