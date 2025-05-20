22:51:30 Вторник, 20 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести»

15:40 | 20.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» состоялась в Пензе во вторник, 20 мая.

В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести»

Фото: Pgduma.ru

В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню трудовой доблести города Пензы, приняли участие заместитель председателя областного правительства Олег Ягов, спикер гордумы Денис Соболев, заместитель главы горадминистрации Сергей Волков, депутат Законодательного собрания региона Николай Лукьянов и другие официальные лица.

Также отдать дань уважения пензенцам, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу в тылу, а в послевоенное время восстанавливали народное хозяйство, пришли представители общественных организаций, трудовых коллективов, ветераны, учащиеся кадетских классов, студенты и школьники.

В память о земляках, совершивших трудовой подвиг, была объявлена минута молчания.

После этого прозвучал гимн России, и собравшиеся возложили к стеле цветы.

Затем состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Звени, наша песня, победным салютом».


Читайте также
Основной период ОГЭ стартует 21 мая Более 71 млн. рублей выделено на ремонт корпуса №2 детсада №109 в Пензе
Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля В Шемышейском районе задержан мужчина, ударивший мать клюшкой и ножом
Житель Лунинского района получил условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому В Шемышейском районе один мужчина угрожал другому бензопилой, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама