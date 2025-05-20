В Пензе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» состоялась в Пензе во вторник, 20 мая.

Фото: Pgduma.ru

В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню трудовой доблести города Пензы, приняли участие заместитель председателя областного правительства Олег Ягов, спикер гордумы Денис Соболев, заместитель главы горадминистрации Сергей Волков, депутат Законодательного собрания региона Николай Лукьянов и другие официальные лица.

Также отдать дань уважения пензенцам, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу в тылу, а в послевоенное время восстанавливали народное хозяйство, пришли представители общественных организаций, трудовых коллективов, ветераны, учащиеся кадетских классов, студенты и школьники.

В память о земляках, совершивших трудовой подвиг, была объявлена минута молчания.

После этого прозвучал гимн России, и собравшиеся возложили к стеле цветы.

Затем состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Звени, наша песня, победным салютом».