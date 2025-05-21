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В центральном парке Заречного открыт новый игровой комплекс «Каравелла»

17:37 | 21.05.2025 | Общество

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Заречный, 21 мая 2025. PenzaNews. Новый игровой комплекс «Каравелла» открыт на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье» в городе Заречном Пензенской области.

В центральном парке Заречного открыт новый игровой комплекс «Каравелла»

Фото: T.me/kostin058

В торжественном мероприятии по этому случаю, состоявшемся в минувший вторник, 20 мая, приняли участие глава Заречного Алексей Костин и генеральный директор ПО «Старт» имени М.В. Проценко Сергей Байдаров.

По словам Алексея Костина, новая площадка для активных игр предназначена для детей от 6 до 12 лет.

«Здесь есть гимнастический комплекс с пушками и иллюминаторами. Башни и балконы соединяются между собой мостами и переходами. Для особо ловких ребят установлены альпинистская стенка, сетки «Паутина», тоннельные горки. Вокруг площадки — безопасное мягкое покрытие. Благодарю генерального директора ПО «Старт» Сергея Байдарова за такой подарок городу от предприятия. Средства на его возведение выделены в рамках проекта «Люди и города», которую реализует госкорпорация «Росатом», — написал глава ЗАТО в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что «Каравелла» будет пользоваться популярностью среди юных зареченцев.

«Вход на территорию сооружения свободный», — добавил Алексей Костин.


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