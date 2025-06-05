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Прощание с Виктором Лазаревым пройдет в Пензе 6 июня

16:38 | 05.06.2025 | Общество

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Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим министром здравоохранения и социального развития Пензенской области Виктором Лазаревым, скончавшимся на 76-м году жизни, пройдет в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в пятницу, 6 июня.

Прощание с Виктором Лазаревым пройдет в Пензе 6 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прощание с Лазаревым Виктором Филаретовичем состоится в пятницу, 6 июня 2025 года, с 10.00 до 11.30 в ГАУК Пензенской области «Центр культурного развития «Дом офицеров» (Пенза, улица Ленинградская, 1А). С 11.30 до 12.00 пройдет гражданская панихида», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

В нем добавляется, что отпевание состоится в Покровском архиерейском соборе Пензы в 12.30.

Виктор Лазарев скончался в минувшую среду, 4 июня.

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов.


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