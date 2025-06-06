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Карелия и Пензенская область отозвали предложения о вводе запрета на майнинг

16:19 | 06.06.2025 | Общество

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Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Карелия и Пензенская область отозвали предложения о введении запрета на майнинг криптовалюты на территории регионов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства России 5 июня по итогам заседания правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Карелия и Пензенская область отозвали предложения о вводе запрета на майнинг

Фото: T.me/government_rus

«Участники рассмотрели предложение властей регионов по запрету майнинга криптовалют в Республике Хакасия, Забайкальском крае и Республике Бурятия. Ранее направленные предложения глав регионов от Республики Карелия и Пензенской области были отозваны», — сказано в тексте.

Сообщается, что было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Хакасии по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе.

Кроме того, принято решение отложить на два месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии с учетом необходимости оценки выпадающих доходов в электросетевом комплексе, а также подготовки нормативной базы по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы.

Как напоминает ТАСС, о возможности ввода запрета на майнинг на севере Карелии, в Пензенской области и части Хакасии сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ в конце апреля 2025 года.


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