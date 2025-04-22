Запрет на майнинг могут ввести на севере Карелии, в Пензенской области и части Хакасии Общество

Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Еще три региона просят ввести запрет на майнинг, он может быть введен на севере Карелии, в Пензенской области и части Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики России.

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«Речь про три региона: Карелию (ее северную часть), Пензенскую область и Хакасию (часть районов)», — сказали в министерстве.

Пока Минэнерго не располагает информацией о том, каким будет запрет: полным или же его будут вводить на период отопительного сезона — с 15 ноября по 15 марта.

Ранее директор департамента развития электроэнергетики министерства энергетики РФ Андрей Максимов сообщил ТАСС, что еще несколько российских регионов выразили интерес к введению запрета на майнинг.

В аппарате вице-премьера России Александра Новака агентству сообщили, что запрет на майнинг в ряде субъектов может быть рассмотрен правительством в мае.

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.