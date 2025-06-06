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Гильзы с землей из городов-героев стали частью композиции монумента воинской и трудовой славы пензенцев

18:00 | 06.06.2025 | Общество

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Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Десять гильз с землей из городов-героев, которые были обнаружены при проведении ремонтных работ у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, стали частью его композиции: их поместили в нишу, где расположена Книга памяти.

Гильзы с землей из городов-героев стали частью композиции монумента воинской и трудовой славы пензенцев

Фото: Penza-gorod.ru

«Проведена церемония перемещения реликвии советского периода с землей из Брестской крепости, Москвы, Ленинграда, Волгограда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя, Керчи и Новороссийска, которые защищали солдаты Красной армии. [...] Капсулы перенесли в нишу у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, где расположена Книга памяти города с именами тех, кто сражался за Родину в 1941-1945 годах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в пятницу, 6 июня.

В нем уточняется, что в торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, начальник городского управления культуры Вера Фейгина и директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

«Становясь свидетелем такого события, понимаешь, насколько искренне дружили народы. Закладывая эти гильзы, мы отдаем дань глубокого уважения предкам, которые ценой своей жизни сделали Победу в 1945-м возможной. Уверен, что наши дети и внуки будут приходить сюда и вспоминать их подвиг», — сказал Сергей Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Из текста следует также, что мероприятие посетили члены Совета законодателей Приволжского федерального округа, которые возложили цветы к вечному огню у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.


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