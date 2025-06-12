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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем России

09:05 | 12.06.2025 | Общество

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Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этот праздник мы, граждане нашей великой Родины, особенно ощущаем единство и сопричастность с судьбой страны, испытываем гордость за ее достижения, ратные и трудовые подвиги наших земляков», — отметил глава региона.

«Главной ценностью России во все времена был и остается ее народ. Многие поколения россиян не раз доказывали свою преданность Отечеству, готовность встать на его защиту, внести свой посильный вклад в его будущее. Мы продолжаем дело наших предков. И сегодня от каждого из нас зависит, как будет развиваться страна, регион, город или поселок, какое государство мы передадим нашим детям», — подчеркнул губернатор.

«Пусть сплоченность, несгибаемая воля и упорство в труде станут залогом новых побед и достижений», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.


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