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В Пензе торжественно открыта обновленная галерея почета и славы региона

13:41 | 12.06.2025 | Общество

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Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Обновленная галерея почета и славы Пензенской области торжественно открыта в День России и День города Пензы у здания регионального правительства на улице Московской.

В Пензе торжественно открыта обновленная галерея почета и славы региона

Фото: Pnzreg.ru

Всего в галерею занесены коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков.

Участие в церемонии принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«День России и День города в Пензе начался с обновления галерея почета и славы на главной улице областного центра. Пусть земляки и гости региона видят портреты лучших тружеников, знают о достижениях наших предприятий, помнят о тех, кто добросовестным трудом меняет нашу жизнь к лучшему», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

«[...] Сотрудники заводов и фабрик, врачи и педагоги, строители и лесники, работники культуры и спорта — спасибо всем, кто честно трудится на благо Пензенской области. Желаю каждому новых успехов на выбранном пути, наша главная цель — динамичное развитие родного региона и родной страны. Поздравляю всех с Днем России и Днем города Пензы!» — добавил Олег Мельниченко.

По традиции торжественная церемония завершилась общим фотографированием.


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