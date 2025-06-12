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На Соборной площади Пензы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города

18:15 | 12.06.2025 | Общество

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Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города, состоялось на Соборной площади Пензы.

На Соборной площади Пензы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сегодня наш многонациональный народ вместе со всей страной отмечает свободу, целостность и независимость нашей страны. Она проделала огромный путь, чтобы стать такой, какой мы ее видим — сильной, уверенной, с мнением которой считаются во всем мире. Все это достигнуто общим трудом. Поэтому сегодня важно отметить наши достижения, победы и вклад Пензенской области в развитие нашей великой страны, нашей России», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона также поздравил пензенцев с Днем города.

«В день рождения нашей дорогой Пензы мы должны пожелать любимому городу процветания, развития, чтобы строились новые кварталы, чтобы модернизировались сети жилищно-коммунального хозяйства, строились и ремонтировались дороги, новые школы, детские сады и поликлиники. Чтобы как можно больше детей рождалось в городе Пензе, в этом залог нашего будущего», — сказал губернатор, подчеркнув, что для развития областного центра привлекаются большие средства и силы.

На Соборной площади десятки детей приняли участие в танцевальном номере, посвященном ласточке — символу празднования Дня города.

Фото: Pnzreg.ru

12 июня праздничные мероприятия проходят на всех крупных площадках Пензы.

В завершение Дня России и Дня города в Пензе будет запущено четыре салюта.

Как ожидается, их можно будет наблюдать на набережной реки Суры, на Юбилейной площади, у стелы «Пенза — город трудовой доблести» и в районе ТЦ «Ритэйл Парк» в Терновке.


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