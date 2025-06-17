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Ремонт лестницы на улице Красной в Пензе планируется завершить до 15 июля

09:12 | 17.06.2025 | Общество

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Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Ремонт лестницы на улице Красной в Пензе, который был начат на прошлой неделе, планируется завершить до 15 июля. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Ремонт лестницы на улице Красной в Пензе планируется завершить до 15 июля

Фото: T.me/denisov_ov

«На прошлой неделе начали ремонт лестницы на улице Красной. Для этого из бюджета города выделили порядка 4,5 млн. рублей. [...] Завершить все мероприятия рассчитываем до 15 июля», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 16 июня.

Олег Денисов уточнил, что на данный момент завершен подготовительный этап: демонтированы старые перила, бордюры и ступени на участке протяженностью чуть более 200 метров.

«Рабочие монтируют опалубку и скоро приступят к заливке нового прочного основания. Если погода не подведет, до конца недели сделаем песчаную подушку под ступени из вибропрессованного камня. Также контрактом предусмотрены установка нового бортового камня и металлического ограждения», — пояснил глава Пензы.

Он отметил, что «эта дорога — важная часть пешеходного маршрута многих горожан и гостей Пензы».

«Поэтому для ускорения процесса работы выполняем одновременно на нескольких участках лестницы: пока верхний уровень застывает, нижняя часть активно бетонируется», — подчеркнул Олег Денисов.

По его словам, на время ремонта проход по данному участку закрыт.


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