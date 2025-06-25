Стало известно, какие общественные территории в Пензенской области будут благоустроены в 2026 году Общество

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Восемь общественных территорий будет благоустроено в Пензенской области в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проект благоустройства ЦПКиО имени В.Г. Белинского в Пензе

«Определены общественные территории, которые по решению жителей Пензенской области благоустроим в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Лидерами завершившегося голосования, в котором приняли участие 97 тыс. наших земляков, из 44 предложенных объектов стали восемь», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 25 июня.

Он уточнил, что это центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского в Пензе; сквер, посвященный героям СВО, в Кузнецке; участок на улице Ахунской в Заречном; пешеходная зона на улице Садовой в Каменке; пешеходная зона на улице Балашовской в Сердобске; сквер «Молодежный» в Нижнем Ломове; сквер на улице Ленина в Никольске и сквер на улице Советской в Мокшане.

«Проект по формированию комфортной городской среды, стартовавший в 2021 году, за прошедшее время позволил благоустроить в регионе более 700 общественных пространств. Благодарю каждого, кто сделал свой выбор в пользу позитивных изменений в своих городах и селах», — добавил Олег Мельниченко.