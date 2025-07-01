Телеканал «Экспресс» переходит на спутниковое вещание Общество

Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Телеканал «Экспресс» переходит на спутниковое вещание с 1 июля. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Телеканал «Экспресс», который входит в одноименный государственный медиахолдинг, переходит на новый уровень — спутниковое вещание. В качестве ретрансляторов для передачи сигнала будут использоваться искусственные спутники Земли», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 30 июня.

По его словам, «это позволит телезрителям стать абсолютно независимыми от проводной инфраструктуры».

«Эфир пензенского телеканала будет доступен неограниченному количеству зрителей в европейской части России и даже в Восточной Европе в пакете спутникового телевидения «Телекарта» оператора связи «Орион Экспресс», — добавил Олег Мельниченко.

Он поздравил сотрудников телеканала с «новым значимым результатом».