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Телеканал «Экспресс» переходит на спутниковое вещание

10:00 | 01.07.2025 | Общество

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Телеканал «Экспресс» переходит на спутниковое вещание с 1 июля. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Телеканал «Экспресс» переходит на спутниковое вещание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Телеканал «Экспресс», который входит в одноименный государственный медиахолдинг, переходит на новый уровень — спутниковое вещание. В качестве ретрансляторов для передачи сигнала будут использоваться искусственные спутники Земли», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 30 июня.

По его словам, «это позволит телезрителям стать абсолютно независимыми от проводной инфраструктуры».

«Эфир пензенского телеканала будет доступен неограниченному количеству зрителей в европейской части России и даже в Восточной Европе в пакете спутникового телевидения «Телекарта» оператора связи «Орион Экспресс», — добавил Олег Мельниченко.

Он поздравил сотрудников телеканала с «новым значимым результатом».


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