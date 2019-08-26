В Пензенской области создано ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс» зарегистрировано в качестве юридического лица в понедельник, 26 августа. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ.

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Генеральным директором вновь созданного ГАУ стал Виктор Рубцов.

Он же в начале июля 2019 года был представлен коллективу действующей частной телерадиокомпании «Экспресс» в качестве нового руководителя. На сайте одноименного телеканала Виктор Рубцов указан как генеральный директор.

Вместе с тем по документам и.о. руководителя ООО «Фирма «Экспресс» (учредитель средства массовой информации «ТВ-Экспресс») после увольнения предыдущего гендиректора Степана Парфенова значится Олеся Постных.

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Новое государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс» и осуществляющая теле- и радиовещание ТРК «Экспресс» находятся по разным адресам.

ГАУ зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24, помещение №12. В этом же здании базируется его учредитель — департамент информационной политики и СМИ Пензенской области. В свою очередь действующий медиахолдинг, как и ООО «Фирма «Экспресс», располагаются на улице Маркина, 1.

Планируется ли перевод активов телерадиокомпании во вновь созданное ГАУ и на каких условиях, никто из представителей власти пока публично не прокомментировал.

Также официальные лица до настоящего времени не делали заявлений относительно того, чем обусловлена необходимость создания государственного автономного учреждения и выделения на обеспечение его деятельности бюджетных средств.