Рустам Абубекеров назначен прокурором Железнодорожного района Пензы
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Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Советник юстиции Рустам Абубекеров назначен прокурором Железнодорожного района города Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ № 737-к подписан 2 июля.
Абубекеров Рустам Равилевич родился в Пензе в 1988 году.
В 2011 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В ноябре 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Мокшанского района, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, старшего прокурора первого отдела (зонального) управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений главного управления кадров Генпрокуратуры РФ с дислокацией в Донецке, старшего прокурора первого отдела (зонального) управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений главного управления кадров Генпрокуратуры России.
С сентября 2023 года замещал должность прокурора Камешкирского района.
Неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ, прокурором Пензенской области.