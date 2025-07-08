Губернатор оценил ход работ на социально значимых объектах в Тамалинском районе Общество

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход работ на социально значимых объектах в Тамалинском районе.

Фото: Pnzreg.ru

«После Сердобского района посетил Тамалинский район. Держу на личном контроле работы на социально значимых объектах, один из них — многоквартирный дом на улице Лермонтова. В прошлом году при проведении кровельных работ там обрушилось потолочное перекрытие, сейчас капремонт практически закончен, скоро жильцы смогут вернуться в обновленные квартиры», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 7 июля.

Глава региона добавил, что подходит к концу модернизация межпоселенческой центральной районной библиотеки, услугами которой пользуются почти 6,5 тыс. человек.

«Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья». Проведен ремонт, закуплены мебель, оборудование и 8 тыс. новых изданий. Здесь будет интересно людям всех поколений — и детям, и взрослым», — отметил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, продолжаются благоустройство территории железнодорожного вокзала в Тамале и ремонт дороги «Белинский — Тамала — Каменка — Масловка», в рамках которого до конца августа планируется привести в порядок более 5,5 км покрытия.

«Также осмотрел тамалинскую участковую больницу. В 2021 году мы заменили кровлю и обновили инженерные коммуникации в здании поликлиники, в 2023-м — отремонтировали фасад, в 2024-м — благоустроили территорию. В следующем году выполним внутренний капремонт помещений поликлиники», — уточнил он.