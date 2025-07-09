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В Заречном в пруд добавили вторую партию биологически активных препаратов против водорослей

17:49 | 09.07.2025 | Общество

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Заречный, 9 июля 2025. PenzaNews. Специалисты добавили вторую партию биологически активных препаратов против водорослей в пруд зоны отдыха «Лесная» в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В Заречном в пруд добавили вторую партию биологически активных препаратов против водорослей

Фото: T.me/kostin058

«Добавили в воду вторую партию биологически активных препаратов. Это уже знакомые нам вещества — те же, что мы применяли в прошлый раз. В пляжной зоне вдоль берега разлили «Альголизосорб», который продолжит уничтожать здесь нитчатую водоросль. По всему объему пруда будут работать «Альготек Сплит», расщепляющий донные отложения, и «Альготек аква», или хлорелла, которая борется с плавающими водорослями и помогает хорошо себя чувствовать нашей рыбе», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 9 июля.

Алексей Костин напомнил, что «все препараты абсолютно безопасны как для животных, так и для человека».

«Они сделают воду немного более мутной. Это особенно полезно для нашего пруда сейчас, в жару, чтобы замедлить развитие водорослей при высокой температуре и ярком солнце», — добавил глава ЗАТО.

«Рад, что запущенные нами механизмы очищения водоема приносят пользу и активно работают, что это уже заметно невооруженным глазом — пруд стал чище, красивее и теперь по-настоящему радует взгляд. Благодарю всех жителей, которые поддерживают идею по очистке наших прудов и помогают ее реализовать», — добавил Алексей Костин.


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