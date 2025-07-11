Схема движения в районе выезда из Зари на трассу М5 будет изменена с 14 июля Общество

Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Схема движения на выезде из микрорайона Заря города Пензы на федеральную трассу М5 «Урал» будет временно изменена с понедельника, 14 июля, в связи с расширением зоны производства ремонтных работ на автомобильной дороге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

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«От улицы Кронштадтской до въезда к автосалонам Gac Motor, включая поворот на Зарю, будут закрыты две полосы из четырех. Подрядная организация установит временные дорожные знаки и ограждение места производства работ. Для предотвращения заторовых ситуаций на трассе будет разрешен левый поворот с улицы Одесской и в штатном режиме запущен светофорный объект», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при движении с улицы Новоселов водители могут использовать введенную в 2024 году транспортную развязку на 624 км.

«На участке ремонта имеются действующие пешеходные переходы. В связи с этим ФКУ «Поволжуправтодор» [...] призывает водителей быть вежливыми, соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — быть внимательными из-за изменившейся дорожной ситуации», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что ремонтные работы на участке планируется завершить до сентября 2025 года.

«По мере завершения производства работ на выездах с улично-дорожной сети города Пензы ограничения [...] будут сниматься», — поясняется в нем.