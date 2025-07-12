В Заречном начали очистку нижнего пруда в зоне отдыха «Солнечная» Общество

Заречный, 12 июля 2025. PenzaNews. Работы по очистке нижнего пруда на территории зоны отдыха «Солнечная» стартовали в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Фото: T.me/kostin058

«Зона отдыха «Солнечная», любимая всеми горожанами, скоро тоже преобразится и станет прекрасным местом для прогулок у воды. Приступили к очистке этой территории. Начали с нижнего пруда. Этот пруд не такой, как в зоне отдыха «Лесная». Он более мелкий, здесь другой состав воды, другая растительность. Поэтому и методы очистки водоема должны быть другие. Сначала нужно убрать водоросли, которые лежат в основном на дне. Делаем это с помощью земснаряда, который переоборудовали специально для такой работы», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 11 июля.

По словам Алексея Костина, он лично протестировал технологию очистки.

«В ее использовании нет особых трудностей, зато эффективность видна невооруженным глазом. Огромные клубки водорослей можно извлечь со дна пруда за считанные минуты», — отметил глава ЗАТО.

Он добавил, что вдоль линии берега экскаватором удалены заросли камыша.

«После того как соберем всю лишнюю растительность со дна, земснарядом немного углубим дно этого пруда. А затем будем продолжать работы, двигаясь вверх по каскаду прудов», — пояснил Алексей Костин.