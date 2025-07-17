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В ходе учений в Пензенской области отработали действия по ликвидации последствий ДТП с участием бензовоза, легкового автомобиля и автобуса

15:03 | 17.07.2025 | Общество

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Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. Участники межведомственных учений, прошедших на федеральной трассе «Тамбов — Пенза», отработали действия по ликвидации последствий столкновения бензовоза, легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

В ходе учений в Пензенской области отработали действия по ликвидации последствий ДТП с участием бензовоза, легкового автомобиля и автобуса

Фото: T.me/omelnichenko

«Снижение аварийности на дорогах — одна из важнейших задач, решение которой во многом зависит от четкой и слаженной работы служб экстренного реагирования. Сегодня в Пензенской области состоялись межведомственные учения, где отрабатывалось обеспечение безопасного движения транспорта и информационное взаимодействие при ликвидации ДТП. На федеральной трассе Р-208 «Тамбов — Пенза» «жертв» условного столкновения бензовоза, легкового автомобиля и пассажирского автобуса спасали сотрудники «Поволжуправтодора» и дорожных организаций, ГАИ, МЧС, центра медицины катастроф», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 17 июля.

По его словам, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, который находится в регионе с рабочим визитом, отметил высокий уровень организации и проведения учений.

«Наработанный опыт он предложил распространить по всем подведомственным организациям не только в Пензенской области, но и в других регионах», — сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что на утреннем заседании правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область как субъект РФ, где виден стабильный тренд на снижение гибели людей на дорогах.

«По сравнению с прошлым годом число ДТП сократилось в нашем регионе на треть, как и количество пострадавших. Число погибших уменьшилось почти в два раза. Спасение человеческих жизней — главная цель такой работы», — констатировал губернатор.


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