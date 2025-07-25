На улице Ново-Казанской в Пензе по инициативе жителей начали благоустраивать сквер Общество

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Работы по благоустройству сквера, проект которого был разработан благодаря инициативным жителям, начаты между домами №8 и №14 на улице Ново-Казанской в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Будущий сквер между домами №8 и №14 по улице Ново-Казанской — заслуга местных жителей. Они сами разработали проект, составили смету и представили на рассмотрение городской администрации. Задача муниципалитета — направить средства на реализацию инициативы», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 24 июля.

По словам Олега Денисова, там, где раньше был пустырь, скоро появится «прекрасное место для отдыха и прогулок».

«Сейчас подрядчик убирает аварийные деревья, разравнивает завезенный для подъема участка грунт. После подготовки площадку заасфальтируют, установят лавочки и урны», — пояснил он.

Глава Пензы добавил, что этот проект — отличный пример того, как «совместная работа горожан и муниципалитета стала возможностью для позитивных изменений в городской среде».

«В 2026 году прием заявок на участие в программе по инициативному бюджетированию будет проходить с 1 по 10 апреля. Следите за новостями, о старте конкурсного отбора обязательно сообщу», — написал Олег Денисов.