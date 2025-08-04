Продолжается ремонт моста через реку Вад Общество

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Работы по ремонту моста через реку Вад, который расположен на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино», входящей в региональную опорную сеть Пензенской области, продолжаются. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Искусственное сооружение расположено в селе Вадинск, входящем в 28 населенных пунктов Пензенской области, признанных опорными. Число жителей села — свыше 4 тыс. человек. Искусственное сооружение было построено в 1970-е годы. Его протяженность — 76,8 метра», — напоминается в тексте.

Как отметил специалист ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин, в настоящее время работы на одной половине моста завершены.

«На второй ведутся демонтажные работы», — сказал Александр Прокин, слова которого приводятся в сообщении.