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Продолжается ремонт моста через реку Вад

09:21 | 04.08.2025 | Общество

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Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Работы по ремонту моста через реку Вад, который расположен на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино», входящей в региональную опорную сеть Пензенской области, продолжаются. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Продолжается ремонт моста через реку Вад

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Искусственное сооружение расположено в селе Вадинск, входящем в 28 населенных пунктов Пензенской области, признанных опорными. Число жителей села — свыше 4 тыс. человек. Искусственное сооружение было построено в 1970-е годы. Его протяженность — 76,8 метра», — напоминается в тексте.

Как отметил специалист ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин, в настоящее время работы на одной половине моста завершены.

«На второй ведутся демонтажные работы», — сказал Александр Прокин, слова которого приводятся в сообщении.


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