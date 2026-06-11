На заседании пензенского правительства обсудили ход работ по благоустройству Пензы Общество

Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Ход работ по благоустройству Пензы стал главной темой заседания регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«На заседании регионального правительства обсудили ход благоустройства города Пензы — от озеленения и преображения пространств до восстановления дорог. Потребовал с надлежащим качеством и вовремя завершить четвертый этап благоустройства парка имени Белинского, который идет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Принципиально важно, чтобы гости парка уже в этом сезоне увидели новую входную группу со стороны улицы Лермонтова, аллею Белинского. Также поставил задачу, чтобы работы не мешали отдыхать посетителям парка», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 11 июня.

Он добавил, что на заседании облправительства озвучил намерение о дальнейшей реализации проекта «Мой двор» в последующие годы.

«Стремимся привести в порядок более 50% всех дворов в Пензе. В этом году будет отремонтировано 216 территорий, из них 30% уже готовы. Средств из областного бюджета на эту программу выделено больше, чем в предыдущие два года — 600 млн. рублей. И еще 1 млрд. рублей направили на ремонт дорог в Пензе. Суммы беспрецедентные!» — отметил руководитель субъекта федерации.

«При этом, по данным ЦУР [центра управления регионом] Пензенской области, горожане массово жалуются на пробки, возникающие из-за неорганизованного ремонта проезжей части, и некачественное восстановление дорог ресурсоснабжающими организациями. Считаю, что глава Пензы Олег Вячеславович Денисов должен извиниться за это перед жителями и начать жестче контролировать ресурсников, чаще используя штрафные санкции», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, он лично совершает объезд улиц Пензы и следит за ситуацией.

«На то, что происходит на проспекте Строителей, на улицах Кирова и Производственной, нужно реагировать жестко. Попросил подключиться к решению вопроса областную прокуратуру», — написал губернатор.