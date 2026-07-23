Олег Мельниченко посетил Наровчатский район Общество

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Наровчатский район с рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Рабочую поездку в Наровчатский район начал с посещения села Потодеево, где работает агропромышленное объединение «Наровчатское», входящее в состав «Русской молочной компании». Поблагодарил работников за их труд. Все проекты, которые мы осуществляем вместе с «Русмолко», благополучно реализуются на пензенской земле», — написал Олег Мельниченко вечером в минувшую среду, 22 июля.

Он также побывал на предприятии «Скановский завод Экорусресурс», которое занимается переработкой отходов и лома драгоценных металлов, утилизируя устаревшую технику.

«Это и возвращение в промышленность необходимых материалов, и борьба за экологию. Очень интересная история и необычное производство. Пожелал предприятию успешного развития», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко также осмотрел ремонтируемый филиал школы имени Героя Советского Союз А.И. Милюкова в селе Сканово.

«Готовность объекта — 95%, сейчас устанавливают новую мебель. Школа перспективная, село хорошее. Главное — чтобы здесь были дети», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что в Наровчате к началу августа планируется завершить благоустройство набережной.

«Место очень красивое, уверен, что здесь появится настоящая точка притяжения для местных жителей и гостей райцентра», — написал Олег Мельниченко.