В Сурское водохранилище выпущено более 4 тыс. штук молоди стерляди Общество

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Более 4 тыс. штук молоди стерляди выпущено в Сурское водохранилище. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Выпуск водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба осуществляется в соответствии с действующим законодательством по согласованию с волго-камским территориальным управлением Росрыболовства», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что этот выпуск молоди стерляди произведен за счет средств двух организаций — ООО «Лидер» и ООО «СК Лидер», рыбопосадочный материал был подставлен из Саратовской области.

«Выпуск молоди стерляди прошел под контролем членов комиссии по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в состав которой входят представители министерства сельского хозяйства Пензенской области, волго-камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству», — добавляется в сообщении.