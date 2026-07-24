Олег Денисов проверил ход работ по благоустройству центрального парка Пензы Общество

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил, как ведется очередной этап капитального ремонта центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Проверили с коллегами, как идет очередной этап капремонта парка Белинского. Убедились, что подрядчик опережает график. Уже видно, как преображается входная группа со стороны улицы Лермонтова. Кирпичная кладка готова полностью. Дело за облицовкой. Боковые арки будут использоваться для пешеходов, а центральная — для заезда транспорта. Парковка на въезде с Лермонтова сохранится», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 24 июля.

Олег Денисов добавил, что подрядчик продолжает приводить в порядок пешеходные дорожки: в этом сезоне асфальт уложен на площади более 360 кв. метров, декоративная плитка — примерно 4 тыс. кв. метров.

«Обустраиваем сети наружного освещения. Этим летом появится еще 61 новая опора со светильниками. Ждем поставку оборудования для детской площадки в космической тематике. Ее основание уже забетонировали. Установили 135 из 143 запланированных малых архитектурных форм. Это перголы, скамейки, стулья, урны. Начали монтаж Wi-Fi. Как поручил наш губернатор Олег Владимирович Мельниченко, максимально обеспечим зону отдыха беспроводным интернетом», — отметил глава города.

Он напомнил, что парк в прошлом году победил в рейтинговом голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Срок работ по контракту — 31 августа», — уточнил Олег Денисов.