18:39:27 Пятница, 24 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов проверил ход работ по благоустройству центрального парка Пензы

18:03 | 24.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил, как ведется очередной этап капитального ремонта центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

Олег Денисов проверил ход работ по благоустройству центрального парка Пензы

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Проверили с коллегами, как идет очередной этап капремонта парка Белинского. Убедились, что подрядчик опережает график. Уже видно, как преображается входная группа со стороны улицы Лермонтова. Кирпичная кладка готова полностью. Дело за облицовкой. Боковые арки будут использоваться для пешеходов, а центральная — для заезда транспорта. Парковка на въезде с Лермонтова сохранится», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 24 июля.

Олег Денисов добавил, что подрядчик продолжает приводить в порядок пешеходные дорожки: в этом сезоне асфальт уложен на площади более 360 кв. метров, декоративная плитка — примерно 4 тыс. кв. метров.

«Обустраиваем сети наружного освещения. Этим летом появится еще 61 новая опора со светильниками. Ждем поставку оборудования для детской площадки в космической тематике. Ее основание уже забетонировали. Установили 135 из 143 запланированных малых архитектурных форм. Это перголы, скамейки, стулья, урны. Начали монтаж Wi-Fi. Как поручил наш губернатор Олег Владимирович Мельниченко, максимально обеспечим зону отдыха беспроводным интернетом», — отметил глава города.

Он напомнил, что парк в прошлом году победил в рейтинговом голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Срок работ по контракту — 31 августа», — уточнил Олег Денисов.


Читайте также
Семь жителей Пензы лишены водительских прав по искам прокуратуры «Пензаэнерго» с начала 2026 года урегулировало размещение линий связи на 9,9 тыс. опор ЛЭП
Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2026 года снизилось на 10,3% В Пензе прокуратура встала на защиту прав обманутого мошенниками участника СВО
В Пензе из колодца с водой извлекли тело мужчины В Пензе не будут учитывать критерий нуждаемости при предоставлении молочной продукции беременным и кормящим женщинам
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама