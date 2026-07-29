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Пензенская область присоединилась к социальной кампании «Продвижение безопасности»

11:12 | 29.07.2026 | Общество

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Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к социальной кампании «Продвижение безопасности», которая призвана привлечь внимание общественности к проблеме снижения аварийности на перекрестках и напомнить о правилах поведения в местах пересечения дорог.

Пензенская область присоединилась к социальной кампании «Продвижение безопасности». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, в течение лета и осени запланированы различные мероприятия, в том числе для обучающихся автошкол, воспитанников детских садов, школьников и студентов.

«Помимо этого, организаторы подготовили мобильный интерактивный куб с элементами ПДД, который будет работать на крупных региональных фестивалях в сопровождении ретро-регулировщицы. Особый упор в профилактической работе будет сделан на уязвимые категории — пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности», — сказано в тексте.

В нем указано, что по итогам 2025 года в Пензенской области наблюдались высокие показатели аварийности на перекрестках: произошло 581 ДТП, рост к показателю 2024 года — 6%, 44 человека погибли (+33,3%), 818 получили травмы различной степени тяжести (+4,3%).

«На нерегулируемых перекрестках произошло 419 ДТП (72,1% от всех происшествий), погибли 39 человек», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что за 5 месяцев 2026 года в Пензенской области количество ДТП на перекрестках сократилось на 17,7% — до 158, число погибших снизилось на 37,5% — до 5, раненых — на 21,4% (до 213).


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