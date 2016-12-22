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Пензенский «Дизелист» во второй раз на выезде разгромил «Драгунов»

08:55 | 22.12.2016 | Спорт

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал уверенную победу над командой «Драгуны» из Можайска со счетом 0:6 в выездном матче чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую среду, 21 декабря.

Пензенский «Дизелист» во второй раз на выезде разгромил «Драгунов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет был открыт уже на второй минуте встречи — шайбу забросил Федор Соловьев.

Во втором периоде отличились Василий Москалев и Виталий Люлько, а в третьем — Максим Чумаков, Никита Пушенко и Максим Забулика.

Во вторник, 20 декабря, «Дизелист» также одержал победу над «Драгунами» со счетом 1:11.

После 32 игр пензенская команда набрала 78 очков и по-прежнему занимает первую строчку турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизелист» проведет уже в 2017 году. 14 января в Пензе состоится матч против «Северских волков» из станицы Северской.
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