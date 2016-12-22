В Пензе подведут спортивные итоги уходящего года Спорт

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2016 года, пройдет во дворце спорта «Буртасы» в предстоящую субботу, 24 декабря.

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В нем примут участие атлеты, тренеры, руководители региональных федераций, а также спортивная общественность региона.

В ходе мероприятия состоится чествование пензенских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и других международных соревнованиях.

Как ожидается, на празднике будут присутствовать пятикратный призер Олимпиады Денис Аблязин, бронзовый призер Игр в Атланте Евгения Бочкарева, олимпийские чемпионы Олеся Белугина и Игорь Лукашин, заслуженные тренеры России Сергей Старкин и Владимир Пахалин.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут показательные выступления пензенских спортсменов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.