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В Кузнецке пройдет турнир в честь 70-летия отечественного хоккея

11:01 | 23.12.2016 | Спорт

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Кузнецк, 23 декабря 2016. PenzaNews. Соревнования спортсменов 2009 года рождения, посвященные 70-летию отечественного хоккея, пройдут в ледовом дворце «Арена» города Кузнецка Пензенской области с 23 по 25 декабря.

В Кузнецке пройдет турнир в честь 70-летия отечественного хоккея. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, участие в них примут шесть клубов — местный «Рубин», пензенский «Дизель», две команды «Кристалл» из Балаково и Саратова, самарская «Комета» и саранская «Мордовия».

«В первом туре кузнечане сыграют с «Кристаллом» из Балаково, начало матча состоится в 13.00. На 14.30 запланировано торжественное открытие турнира, а затем местные хоккеисты встретятся с саратовским «Кристаллом», — уточнили в администрации города.

В пресс-службе добавили, что во второй день «Рубин» сыграет с «Мордовией» и «Дизелем», а в заключительный — с «Кометой».
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