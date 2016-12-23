В пензенских трудовых коллективах предлагается создать условия для сдачи норм ГТО Спорт

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Представители более 20 организаций и предприятий Пензы, а также руководители профсоюзов приняли участие в семинаре по вопросам сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоялся во дворце единоборств «Воейков» в пятницу, 23 декабря.

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Обращаясь к собравшимся, первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков назвал сдачу норм ГТО «тестом на здоровье».

«Потенциал человека вполне измерим данными методами, поэтому, наверное, это будет интересно каждому», — сказал он.

По мнению Владимира Жучкова, если для школьников чаще всего стимулами являются личные амбиции или дополнительные баллы к ЕГЭ, то для взрослых — это еще одна возможность стать примером для детей и внуков.

Он подчеркнул, что работодатель, наряду с самими сотрудниками, заинтересован в их хорошей физической форме, поэтому в трудовых коллективах необходимо поощрять интерес к спорту.

«Я думаю, что человек должен иметь возможность выполнить эти нормативы в рабочее время. Для этого приказом Минспорта РФ разработаны методические рекомендации. […] Там есть такая норма, что работодатель может определить дополнительные дни к отпуску людям, которые принимали участие в мероприятиях ГТО, в выполнении нормативов в том числе», — пояснил замминистра.

Владимир Жучков также предложил предусмотреть различные виды поощрения сотрудников, получивших знак отличия ГТО.

«Они могут быть самыми разными, не обязательно в денежной форме. Это может быть доска почета, которую вы сделаете на своем предприятии. Это может быть благодарность руководителя», — отметил он, подчеркнув при этом, что денежные премии также приветствуются.

В свою очередь главный специалист-эксперт Минспорта региона Анна Куприянова напомнила, что для выполнения нормативов ГТО необходимо сделать 8 шагов, в числе которых прохождение регистрации на специальном сайте и получение допуска.

По словам главного специалиста-эксперта Минздрава Пензенской области Натальи Давыдовой, которая также принимала участие в семинаре, для сдачи нормативов следует получить отдельное медицинское заключение.

«Медицинское заключение может получить любой гражданин, обратившись по месту прикрепления в поликлинику, […] если он проходил в последние три года диспансеризацию», — сказала она, добавив, что при наличии первой группы здоровья документ выдает врач общей практики за одно посещение.

Наталья Давыдова подчеркнула, что лица, имеющие вторую или третью группы здоровья также могут получить допуск, но лишь у врачей по спортивной медицине, которые будут вести прием в клинике на улице Володарского в Пензе.

Она отметила, что также допуск выдается по результатам профосмотра, который, как и диспансеризация, является бесплатным, но включает в себя посещение меньшего числа врачей.

В Пензенской области при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и правительства региона создано 30 центров для сдачи комплекса «Готов к труду и обороне». Они сформированы в каждом муниципальном образовании на базе существующих учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Это стадионы, ФОКи и бассейны, уровень обеспеченности которыми в Пензенской области является одним из наиболее высоких в России.

Для оснащения центров сдачи ГТО по заявкам органов местного самоуправления приобретено необходимое оборудование, в том числе пневматические винтовки, лыжный инвентарь, гири, снаряды для метания, навесные турники и гимнастические скамейки.