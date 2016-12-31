Хоккеисты «Дизеля» передали игрушки пензенцев в мокшанский дом-интернат Спорт

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Игроки основного состава пензенского клуба «Дизель» во главе с тренерским штабом посетили мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, чтобы вручить воспитанникам игрушки, полученные от болельщиков после заключительного в 2016 году матча, состоявшегося 26 декабря.

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К ним спортсмены добавили сладкие подарки.

«Это грандиозный социальный проект. Такие встречи объединяют и нас, взрослых, заставляют смотреть на мир совсем другими глазами. Меня как тренера радует, что к этой поездке все игроки отнеслись с пониманием и несколько часов своего времени уделили общению с воспитанниками детского дома», — отметил главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

Теперь хоккеисты ждут детей с ответным визитом на своих играх, сообщает пресс-служба клуба.