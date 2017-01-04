В Заре прошел турнир по хоккею среди дворовых команд Спорт

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Турнир по хоккею среди дворовых команд состоялся на новой многофункциональной спортивной площадке в микрорайоне Заря города Пензы в минувший вторник, 3 января.

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«Сегодня прекрасный зимний день — замечательная возможность провести свободное время с пользой для своего здоровья», — отметил мэр Виктор Кувайцев, приветствуя участников.

Он с удовлетворением отметил, что спортплощадка пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых.

Мероприятие началось с показательного выступления юных фигуристов ДЮСШ №6.

Также учащиеся СДЮСШОР по хоккею с шайбой провели мастер-класс для юных хоккеистов-любителей.

Затем прошла товарищеская игра смешанных хоккейных команд, сформированных из детей и родителей, проживающих в Заре.

В завершение мероприятия на лед вышли дворовые команды Октябрьского района Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, победу в турнире одержала дворовая команда, сформированная из учащихся школы №68. Второе место заняли представители школы №18, а третье — гимназии №13.

В шаге от призового места остановилась команда хоккеистов из микрорайона Заря.