Пензенский бодибилдер Алексей Нетесанов получил 3 года условно Спорт

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Известный пензенский бодибилдер, обладатель титула «Мистер Вселенная – 2009» Алексей Нетесанов приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

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Приговор спортсмену вынесен в Первомайском районном суде Пензы во вторник, 10 января.

Дело рассматривалось в порядке особого производства в связи с тем, что бодибилдер полностью признал свою вину.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы, Алексей Нетесанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

«В один из дней декабря 2015 года он договорился с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о приобретении у последнего не менее 20 блистеров «Strombafort» с 20 таблетками квадратной формы в каждом и не менее 21 флакона «Testenol», то есть сильнодействующих психотропных веществ. Через несколько дней после перечисления денег на банковскую карту на его телефон поступило SMS-сообщение с адресом нахождения тайника», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Алексей Нетесанов забрал приобретенный товар, который стал хранить в своей спортивной сумке, дома и в иных местах на территории Пензы.

«В ноябре 2016 года он, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере и извлечения для себя материальной выгоды договорился посредством сотовой связи, а также переписки в программе мгновенного обмена сообщениями в сети Интернет с двумя лицами — мужчиной и женщиной — о встрече в тренажерном зале «Медведь», где в помещении тренерской комнаты незаконно реализовал им сильнодействующие вещества путем продажи в долг за 1 тыс. долларов», — сказал представитель суда.

Он добавил, что затем девушка положила вещества к себе в сумку, где они находились до момента изъятия сотрудниками полиции на выходе из спортзала.

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«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья самого подсудимого и его супруги, наличие малолетнего ребенка. Суд также принял во внимание, что тяжких последствий в результате совершенного преступления не наступило», — пояснил собеседник агентства.

В решении суда отмечается, что в период трехлетнего испытательного срока Алексею Нетесанову предстоит своим поведением доказать исправление и следовать ряду ограничений — не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного госоргана, а также не покидать дом в период с 22.00 до 6.00, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.