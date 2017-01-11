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Пензенский регбийный клуб «Империя» возглавит Андрей Бачурин

17:48 | 11.01.2017 | Спорт

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Андрей Бачурин станет новым директором пензенского регбийного клуба «Империя». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе клуба Андрей Демин в среду, 11 января.

Пензенский регбийный клуб «Империя» возглавит Андрей Бачурин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Но приказа пока официального мы не получили», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что игроки довольно хорошо знакомы с будущим директором, который до этого был старшим тренером отделения регби пензенской ДЮСШ №8.

Андрей Демин добавил, что сложившаяся ситуация со сменой руководства сказывается на подготовке регбийного клуба к предстоящему сезону.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежний директор клуба «Империя» Сергей Кащеев написал заявление об увольнении в декабре 2016 года. Комментируя свой уход, он отметил, что никогда не скрывал своего мнения, высказывал и отстаивал взгляды на всех уровнях, однако «это нравится не всем».

Сергей Кащеев выразил надежду на то, что новый руководитель клуба постарается «сохранить команду на высшем уровне российского регби».
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