Пензенская «Юность» обыграла «Академию» из Перми в первом матче 2017 года Спорт

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Академия» из Перми в домашнем матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона вечером в четверг, 12 января.

Фото: пресс-служба БК «Юность»

Он стал для команды первым в 2017 году.

«Стартовый период остался за подопечными Татьяны Пашковой — 21:15, однако уже к большому перерыву от преимущества хозяек площадки не осталось и следа — 37:36. Решающей стала третья четверть, в которой нашим девушкам удалось оторваться на 11 очков. Заключительные десять минут получились нервными, но тем не менее «Юности» удалось сохранить победный для себя счет — 74:65», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-атташе клуба «Юность» Елена Никитина.

Она отметила, что самыми результативными в составе «Юности» стали Александра Плясова и Анастасия Алексеева, принесшие команде 17 и 16 очков соответственно.

«Пензенская команда набрала 21 очко и сохранила лидерство в турнирной таблице группы «А», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что вторая игра между «Юностью» и «Академией» состоится вечером в пятницу, 13 января.