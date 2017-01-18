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Спортзал открыт в новом корпусе пензенской гимназии №4

11:23 | 18.01.2017 | Спорт

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Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Торжественное открытие спортзала в корпусе многопрофильной гимназии №4 «Ступени» города Пензы, переданном учреждению в оперативное управление в 2016 году, состоялось в среду, 18 января.

Спортзал открыт в новом корпусе пензенской гимназии №4. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед началом официальной части учащиеся 10 и 11 классов провели волейбольный матч.

Затем с открытием спортзала учеников и педагогов поздравили чиновники.

«Теперь 708 учеников гимназии смогут полноценно заниматься физической культурой, проводить свой досуг с пользой, посещая различные секции и массовые мероприятия», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что поддержка спорта, в том числе массового, является одним из ключевых направлений для властей всех уровней.

«Это огромный вклад в будущее города и всей страны», — сказал глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев вручил капитанам волейбольных команд новые мячи, а директору гимназии Валерии Вишненковой, отмечающей юбилей — благодарственное письмо, памятный подарок и цветы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, помимо уроков, на базе спортзала будут действовать секции волейбола, пионербола, греко-римской борьбы, легкой атлетики, гимнастики, а также военно-патриотический клуб.

По вечерам для жителей микрорайона будут проводиться занятия по тайскому боксу.
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