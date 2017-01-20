21:53:35 Пятница, 20 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Победитель конкурса на лучшее название бассейна в «Спутнике» получила годовой абонемент

18:02 | 20.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин вручил Раисе Зебяркиной годовой абонемент на безлимитное посещение бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в городе «Спутник» в качестве приза на лучшее название для спортобъекта, открытого на текущей неделе.

Победитель конкурса на лучшее название бассейна в «Спутнике» получила годовой абонемент

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенской областной СДЮСШОР водных видов спорта, абонемент был передан ей в торжественной обстановке в пятницу, 20 января.

Он дает право посещения любого сеанса плавания до конца текущего года.

Конкурс на лучшее название для нового бассейна в городе «Спутник» под Пензой был объявлен в августе 2016 года. Свои варианты жители региона могли направить в Минспорт области.
Актуальное
Читайте также
Апелляционный суд оставил без изменения ранее вынесенное решение по делу Звозникова В Пензе осознают проблемы переселения из ветхого жилья и надеются на продление программы
Пензенская полиция ищет уехавшего в Москву Юрия Синенкова Жительница Пензенской области пыталась обмануть государство при покупке лекарств
В Пензенской области суд отправил угонщика в колонию строгого режима Штраф в 25 тыс. рублей назначен директору за невыплату более 1 млн. рублей зарплаты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама