Победитель конкурса на лучшее название бассейна в «Спутнике» получила годовой абонемент Спорт

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин вручил Раисе Зебяркиной годовой абонемент на безлимитное посещение бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в городе «Спутник» в качестве приза на лучшее название для спортобъекта, открытого на текущей неделе.

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Как сообщается на сайте пензенской областной СДЮСШОР водных видов спорта, абонемент был передан ей в торжественной обстановке в пятницу, 20 января.

Он дает право посещения любого сеанса плавания до конца текущего года.

Конкурс на лучшее название для нового бассейна в городе «Спутник» под Пензой был объявлен в августе 2016 года. Свои варианты жители региона могли направить в Минспорт области.