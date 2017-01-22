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Впервые в истории ПГУ сразу два лыжника отправятся на Всемирную зимнюю универсиаду

13:42 | 22.01.2017 | Спорт

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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Сразу два лыжника Пензенского государственного университета — Владимир Фролов и Валерий Гонтарь — включены в сборную России для участия в XXVIII Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Казахстане с 30 января по 8 января.

Впервые в истории ПГУ сразу два лыжника отправятся на Всемирную зимнюю универсиаду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ПГУ, такой результат в истории вуза достигнут впервые.

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Окончательное решение о включении спортсменов в национальную команду принималось с учетом результатов всероссийских соревнований среди студентов по лыжным гонкам в Заинске.

На этих состязаниях Владимир Фролов первенствовал в индивидуальном спринте свободным стилем. Валерий Гонтарь занял второе место в гонке на 10 км классическим стилем. В спринтерской эстафете пензенским лыжникам удалось завоевать «серебро».

Еще три спортсмена из ПГУ — Алексей Червоткин, Анна Жеребятьева и Светлана Заборская — будут вести борьбу за награды первенства мира среди юниоров и молодежи в США, которое пройдет параллельно со Всемирной универсиадой.
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